В европейских странах все чаще сокращают расходы на пенсии - СМИ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В странах Европы все чаще принимают решения о сокращении затрат на пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Daily Telegraph.



Как говорится в публикации, премьер-министр Великобритании Энди Бернэм предложил изменить механизм ежегодной индексации пенсий с 2030 года и исключить из него рост зарплат. Такой подход может обойтись британским пенсионерам в 1,6 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно $2,1 тыс. ежегодно в течение двух десятков лет.



В Румынии правительство под давлением ЕС, который требует сократить дефицит бюджета, приняло решение о двухлетней заморозке государственных пенсий, начиная с 2025 года. Французские власти предложили сократить индексацию выплат пенсионерам до почти 1,3 тыс. евро в месяц.



В Чехии руководство сократило дополнительную индексацию пенсий, привязанную к росту зарплат. В Словакии планируется привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Таким образом, к 2030 году он может достичь 64 лет и продолжить расти.



Как подчеркнул в публикации аналитик из Организации экономического сотрудничества и развития, старение населения в дальнейшем приведет к неизбежным преобразованиям пенсионных систем в Европе.-0-