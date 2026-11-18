18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейских больницах стремительно распространяется опасная "супербактерия", устойчивая к лекарствам, предупреждает Европейское агентство по инфекционным заболеваниям (ECDC). Об этом сообщает издание Politico.



В период с 2019 по 2025 год количество случаев заражения штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae выросли на 72%. Это значительно превышает целевой показатель снижения уровня заболеваемости на 5%, который был установлен к 2030 году.



Бактерия зачастую поражает легкие, вызывая тяжелую пневмонию, но также может провоцировать заболевания других систем органов.



Исследования показывают, что некоторые штаммы бактерии устойчивы практически ко всем антибиотикам, включая новые. Уровень смертности от штаммов Klebsiella pneumoniae составляет от 40% до 70%. В особой группе риска пациенты стационара.



По словам представителя ECDC, распространение устойчивых к лекарствам бактерий представляет "серьезную угрозу для системы здравоохранения". Около 35 тыс. человек из стран ЕС, Норвегии и Исландии умирает ежегодно от заболеваний, вызванных ими.-0-