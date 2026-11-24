24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские производители удобрений закрывают часть производств из-за высоких цен на энергоносители, что приведет Евросоюз к большей зависимости от зарубежных поставщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал британской газеты Financial Times.



На данный момент остановлены мощности годовым объемом по меньшей мере 5 млн т аммиака - это до 35% от общего объема производства в Европе.



Исполнительный директор химической компании OCI Nitrogen в свою очередь заявил, что заводы могут пережить краткосрочный период высоких цен на энергоносители, однако в долгосрочной перспективе "многие либо станут банкротами, либо перенесут производство из Европы в другие регионы". Крупнейший производитель удобрений Yara уже сократил выпуск на 27% на своих предприятиях в Европе.



Согласно подсчетам аналитического агентства Argus, ситуация привела к подорожанию европейского аммиака до $1096 за тонну, тогда как сырье из Северной Африки, Тринидада и Тобаго и США стоит примерно $760 за тонну.



Ранее газета Het Financieele Dagblad сообщала, что высокие цены на газ вынуждают часть промышленных компаний в Нидерландах сокращать производство, а у других приводят к снижению рентабельности из-за невозможности переложить растущие издержки на покупателей.-0-