В Европе заканчиваются ракеты-перехватчики для систем Patriot - СМИ

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны столкнулись с нехваткой ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Bloomberg.



По сведениям источников Bloomberg, запасы ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot сейчас находятся на минимальном уровне. Вооруженные силы стран ЕС не хотят отправлять ракеты-перехватчики ЗРК Patriot Украине без гарантий со стороны США о пополнении арсеналов.



20 октября издание The Washington Post сообщало, что Администрация США не одобрила поставку Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Глава Пентагона Пит Хегсет не утвердил поставку снарядов для ЗРК Украине из других стран. Глава ведомства не заблокировал эти поставки, но и не завершил необходимые процедуры для их одобрения. Боеприпасы производятся в США и поставляются за рубеж в соответствии с договором, согласно которому передача в третьи страны требует одобрения со стороны Вашингтона.-0-