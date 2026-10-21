21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства европейских стран отключают веб-сайты в ответ на предупреждения о критических уязвимостях в языке программирования РНР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
PHP широко используется в интернете и лежит в основе миллионов сайтов, в том числе работающих на платформах WordPress, Drupal, Joomla и Magento. В языке программирования PHP имеются две уязвимости, которые до сих пор не устранены; они могут сделать организации, использующие этот язык в своих веб-сайтах и программных платформах, открытыми для кибератак.
Правительство Финляндии заявило, что отключает все общедоступные интернет-сервисы в качестве меры предосторожности. В Нидерландах стали недоступны сайты национальных и местных органов власти. Некоторые университеты Германии и Австрии также закрыли свои сайты.
Как сообщает Reuters, агентства по кибербезопасности в Европе, Австралии, Японии и Великобритании призвали пользователей PHP обновить системы или отключить сайты до установки исправлений.-0-
В мире
21 октября 2026, 17:37
В Европе отключают правительственные сайты из-за критических уязвимостей в языке программирования
Фото Рixabay
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