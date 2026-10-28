В Европе обеспокоены угрозой энергетического кризиса - СМИ





В материале агентства отмечается, что продолжающаяся напряженность вокруг Ирана может привести к сокращению поставок газа. К этому добавляется низкий уровень запасов в европейских хранилищах и рост спроса с наступлением зимнего сезона.





Ранее сообщалось, цена на газ на бирже в Европе в ходе торгов 28 октября превысила $1150 за 1 тыс. куб.м впервые с декабря 2022 года. Цена газа на хабе TTF достигла $1160 за 1 тыс. куб.м или 100,85 евро за МВт·ч. Котировки преодолели отметку в 100 евро за МВт·ч также впервые за четыре года.





Удорожание энергоносителей уже привело к рекордному росту инфляции в Евросоюзе. Этот фактор является одним из основных для недовольства граждан и нарастающей социальной напряженности, которая выливается в повсеместные забастовки и акции протеста.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны опасаются энергетического кризиса в связи с ростом цен на энергоносители и снижением поставок из-за конфликтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.