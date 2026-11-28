28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В то время как европейские лидеры стремятся выделить Украине очередной многомиллиардный кредит, общественность в Европе склоняется в противоположном направлении и выступает против военной помощи Киеву. Об этом говорится в материале Politico.



В публикации говорится, что, согласно недавнему опросу организации Körber Stiftung, в Германии уже 53% взрослого населения теперь выступает против отправки военной помощи Украине. Доля сторонников помощи Киеву снизилась за последний год с 59% до 46%. Эти результаты соответствуют тенденции последних лет, когда растет усталость от конфликта в Украине. Однако политики, встречающиеся в Брюсселе, игнорируют общественное мнение. Некоторые из них утверждают, что европейская поддержка Украины "носит экзистенциальный характер".



Политическая проблема заключается в том, что усталость избирателей все больше идет на пользу партиям, которые хотят сократить помощь Киеву. В Германии 88% сторонников крайне правой партии "Альтернатива для Германии" выступают против военной поддержки Украины.



Чиновники в Брюсселе также обеспокоены предстоящими выборами в ряде стран. Особую тревогу вызывают президентские выборы во Франции в апреле 2027 года. Дипломаты ЕС опасаются, что победа лидера крайне правых Марин Ле Пен может подорвать европейские финансы и поставить под угрозу финансирование Украины. Именно поэтому канцлер Германии Мерц и другие европейские лидеры хотят заранее закрепить долгосрочное финансирование Киева в следующем семилетнем бюджете Евросоюза, пока политическая расстановка сил позволяет это сделать.



Обосновать помощь Украине населению своих стран европейским столицам становится все сложнее. "Проблема в том, что лидеры слабы внутри своих стран и им зачастую трудно обосновать военную и финансовую помощь Украине", - заявил эксперт Европейского совета по международным отношениям Фредрик Весслау, говоря о Мерце и президенте Франции Макроне.



Министр обороны Германии Борис Писториус признал общественное недовольство. "Это давит на людей, это обходится дорого, это вызывает беспокойство", - сказал он.



Сопротивление дальнейшему финансированию Киева наблюдается и на уровне правительств стран Евросоюза. Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия добиваются полного или частичного освобождения от участия в новом пакете финансирования Украины.



По прогнозам, в следующем году Украина столкнется с дефицитом в размере 70 млрд евро на военные и бюджетные нужды. Лидеры ЕС обсуждают план по покрытию части этого дефицита за счет нового кредита в размере 45 млрд евро, обеспеченного долгосрочным бюджетом блока, который еще не согласован. На недавнем саммите в Брюсселе Евросоюз не смог согласовать новый кредит Украине в размере 45 млрд евро.-0-