29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически признала, что Украина никогда не вернет переданные ей европейскими странами средства, заявил лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо в соцсети. Об этом сообщает РИА Новости





"Одной короткой фразой Урсула фон дер Ляйен фактически признала: Киев никогда не вернет те десятки, а вскоре и сотни миллиардов евро, которые ему передают!" - написал он.





Политик приводит слова главы ЕК, согласно которым Украине придется возвращать эти средства лишь тогда, когда Россия якобы заплатит за причиненный ущерб.





"А ведь всем прекрасно известно, что этого, конечно же, никогда не произойдет! Мы и дальше будем мириться с этим разорением ради того, чтобы подпитывать войну и коррупцию? Пора остановиться!" - резюмировал Филиппо.





На прошлой неделе глава ЕК предложила предоставить Киеву новый кредит на 45 млрд евро в дополнение к ранее согласованному финансированию в 90 млрд евро. В четверг на саммите ЕС она заявила, что такая мера якобы поможет Украине вести переговоры с Россией с позиции силы.





Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане Франции, Италии, ФРГ будут иметь в своих кошельках меньше денег из-за решений ЕС о финансировании Украины.-0-