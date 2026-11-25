25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты от итальянского "Движения пяти звезд" внесли в Европарламент поправку к резолюции по Ливии с осуждением украинской атаки в территориальных водах страны. Об этом сообщил евродепутат Данило Делла Валле, передает ТАСС.



"Военное нападение Украины ... в нескольких сотнях километров от итальянского побережья представляет собой нарушение европейской безопасности. По этой причине мы внесли поправку к резолюции по Ливии, которая будет вынесена на голосование завтра (26 ноября. - Прим. БЕЛТА), об официальном осуждении со стороны Европарламента. В тексте мы выражаем обеспокоенность по поводу военных действий Украины в порту Бенгази и в ливийских водах, что грозит спровоцировать опасную эскалацию в центральной части Средиземного моря и еще больше подрывает хрупкую стабильность, суверенитет и территориальную целостность Ливии", - сообщил евродепутат.



Он также подчеркнул, что требует от Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и государств-членов добиваться разъяснений по этим неприемлемым инцидентам, укреплять безопасность южного фланга ЕС и получить возможность морского наблюдения в центральной части Средиземного моря.



Как сообщал ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath, по меньшей мере двое военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии погибли в результате атаки беспилотных катеров на порт Бенгази 22 ноября. Генеральное командование Ливийской национальной армии возложило ответственность за удар на украинскую сторону.-0-