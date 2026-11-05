В Еврокомиссии началась борьба за должности из-за слухов о массовых отставках - Politico

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Еврокомиссии обострилась закулисная борьба за руководящие должности в связи с распространяющимися среди чиновников списками предполагаемых отставок и многолетнего кадрового застоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.





По данным издания, некоторые представители окружения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже присматриваются к постам еще не ушедших руководителей.





"Самым горячим документом, распространявшимся на прошлой неделе в брюссельских группах в соцсетях, стал список высокопоставленных чиновников ЕС, предположительно готовящихся к выходу на пенсию", - пишет Politico. По его информации кто-то из ближайшего окружения Урсулы фон дер Ляйен уже даже положил глаз на должность заместителя генерального секретаря Еврокомиссии, которую сейчас занимает Паскаль Леардини. Его возможный уход ожидается до конца года, хотя официально об этом не объявлялось.





В распространяющемся списке также упоминаются и другие высокопоставленные чиновники.





Ажиотаж связан с тем, что карьерное продвижение высших чиновников Еврокомиссии фактически застопорилось: с момента прихода фон дер Ляйен произошла лишь одна крупная кадровая перестановка.





Бывший высокопоставленный чиновник Еврокомиссии Кэтрин Дэй предложила в рекомендациях для фон дер Ляйен вернуть пятилетний срок назначения руководителей. По ее мнению, это помогло бы разблокировать кадровую систему.-0-