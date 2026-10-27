В Эстонии возник дефицит асфальта из-за прекращения поставок битума

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таллинне и других регионах Эстонии возник дефицит асфальта из-за прекращения поставок битума шведскими и литовскими заводами. Об этом сообщают эстонские СМИ со ссылкой на вице-мэра Таллина Кристьяна Ярвана.



"На рынке асфальта действительно наблюдается острый дефицит", - признал чиновник.



По его словам, по невыясненным причинам шведское предприятие прекратило поставки, заявив, что прибывшее три недели назад судно станет последним в этом году, а следующее придет только весной. "Литовская компания отреагировала на это повышением цен, после чего на их заводе и вовсе произошла поломка. В результате эстонские асфальтобетонные заводы остались без битума", - добавил вице-мэр.



В то же время в Транспортном департаменте Эстонии заявили, что поставки битума не прекратились полностью, хоть цены на него и выросли. Однако там признали, что из Швеции в этом году новых поставок битума действительно не предвидится.-0-