В Эстонии разгорается скандал с закупками боеприпасов для Украины 

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины, заключенных Эстонией за счет средств Европейского фонда мира, сейчас считаются проблемными. Об этом заявил глава Центра государственных оборонных инвестиций (RKIK) Эльмар Вахер, сообщают эстонские СМИ.



"Глава Центра государственных оборонных инвестиций Эльмар Вахер заявил в пятницу, что из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины, заключенных за счет средств Европейского фонда мира, восемь сейчас считаются проблемными. По шести из них RKIK уже защищает свои права в судах", - говорится в сообщении.



По словам Вахера, общая сумма 28 контрактов превышает 350 млн евро. При использовании средств Европейского фонда мира Эстония связана установленными Евросоюзом сроками. Если поставка не осуществляется вовремя, это может стать основанием для расторжения договора. В одном из случаев проблема связана не только со сроками, но и с качеством продукции.



"Самая важная причина - это все-таки то, что товар, который нам показали и который наши эксперты ездили осматривать, это просто не то, что нужно. Речь идет о некачественных снарядах, использование которых может быть, во-первых, опасным, во-вторых - они не выполняют свою задачу", - подчеркнул глава RKIK.



Вахер возглавил Центр государственных оборонных инвестиций Эстонии уже после заключения этих договоров. Проблемы, по его словам, возникли из-за слишком узкого круга людей, принимавших решения, отсутствия дополнительных уровней контроля, а также недостаточно эффективных процессов внутреннего контроля и фиксации решений.



Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ранее подал в отставку из-за скандала, связанного с закупкой снарядов для Украины, которые так и не были поставлены. Выяснилось, что Эстония пыталась приобрести артиллерийский арсенал для Киева и перечислила в общей сложности 70 млн евро аванса зарегистрированной в Италии фирме, которой владели индийские предприниматели, никогда не занимавшиеся поставками боеприпасов. Позднее стало известно, что часть утраченной суммы поступила Таллину из Европейского фонда мира.-0-