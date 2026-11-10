В Эстонии бухгалтеры проведут забастовку против нового порядка подачи налоговых деклараций

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии бухгалтеры проведут предупредительную забастовку, чтобы привлечь внимание общественности к неудачному внедрению нового порядка подачи деклараций по налогам на рабочую силу (TSD). Об этом сообщают эстонские СМИ.





"Порядок подачи деклараций по налогам на рабочую силу сделали неоправданно сложным. Не все необходимые технические системы работают. Государство взяло курс на сбор данных, которые не нужны для налогообложения", - заявила исполнительный директор финансовой организации Arvestusabi OÜ Рийн Паюла.





По словам Паюла, бухгалтеров как специалистов к разработке нового порядка подачи деклараций не привлекали, а общественности предоставляли недостоверную информацию якобы об упрощении и автоматизации процедуры декларирования.





Бухгалтеры, присоединившиеся к забастовке, будут находиться на рабочих местах, но не станут подавать декларацию TSD. Предпринимателям сообщат суммы налогов, чтобы у них не возникло обязательства по уплате пени.





По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии насчитывается более 89 тыс. работодателей, которые декларируют и уплачивают налоги на рабочую силу за 674 тыс. работников. Ежеквартально декларируется и уплачивается 2,2 млрд евро таких налогов, поэтому бухгалтеры являются важным связующим звеном между государством и налогоплательщиками.-0-