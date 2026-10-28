28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящая зима станет очень трудной для Евросоюза из-за резкого роста цен на топливо. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам консультаций с представителями европейских нефтеперерабатывающих заводов, сообщает ТАСС.
"Снова в результате геополитической турбулентности Европа столкнулась с энергокризисом. Эта зима будет очень трудной для европейских граждан и промышленности. Цены на топливо в Европе взлетели до небес, что особенно отразилось на цене авиационного топлива, и Еврокомиссия ожидает, что эта ситуация сохранится в 2027 году", - сказал Йоргенсен, отметив, что энергетический кризис в Европе начался еще в 2022 году.-0-
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28 октября 2026, 15:09
В ЕС цены на топливо взлетели до небес, ситуация сохранится в 2027 году - еврокомиссар по энергетике
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