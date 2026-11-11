В ЕС предварительно согласовали бюджет на 2027 год





"Бюджет на 2027 год согласован в размере 211,5 млрд евро по фактическим выплатам", - говорится в сообщении.





Согласно договоренности, на военные программы предусмотрено 2,23 млрд евро, на поддержку Украины - 650 млн евро. При этом основная часть финансирования военных инициатив ЕС и помощи Киеву осуществляется через внебюджетные механизмы.





Предварительное соглашение не решает вопрос о семилетнем бюджете ЕС на 2028-2034 годы, по которому странам сообщества пока не удалось достичь компромисса. Эта тема станет главной на внеочередном саммите в Брюсселе 26-27 ноября.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали годовой бюджет Евросоюза на 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.