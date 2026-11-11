В ЕС предупредили о следующих возможных целях хакеров после атак на холодильники в магазинах

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующими целями хакеров после кибератак на холодильное оборудование супермаркетов в Европе могут стать роутеры и бытовая техника. Об этом заявил исполнительный директор агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассар в интервью AFP, которое приводит газета Le Figaro.



"Безопасность не должна и не может быть отодвинута на второй план. Сегодня это были холодильники, завтра это могут быть роутеры, а послезавтра - бытовые приборы, и так далее", - предупредил глава агентства.



Он отметил, что практически все услуги, от которых зависит повседневная жизнь современного человека, содержат цифровые компоненты, которые могут стать целью хакеров.



Недостаточная защита устройств с цифровыми компонентами может создавать риски не только для отдельных пользователей, но и для работы полиции, пожарных, больниц и транспорта.



Заявление прозвучало после серии кибератак на супермаркеты в нескольких странах Европы. В октябре и ноябре такие инциденты затронули торговые сети как минимум в 12 государствах ЕС.-0-