11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующими целями хакеров после кибератак на холодильное оборудование супермаркетов в Европе могут стать роутеры и бытовая техника. Об этом заявил исполнительный директор агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассар в интервью AFP, которое приводит газета Le Figaro.
"Безопасность не должна и не может быть отодвинута на второй план. Сегодня это были холодильники, завтра это могут быть роутеры, а послезавтра - бытовые приборы, и так далее", - предупредил глава агентства.
Он отметил, что практически все услуги, от которых зависит повседневная жизнь современного человека, содержат цифровые компоненты, которые могут стать целью хакеров.
Недостаточная защита устройств с цифровыми компонентами может создавать риски не только для отдельных пользователей, но и для работы полиции, пожарных, больниц и транспорта.
Заявление прозвучало после серии кибератак на супермаркеты в нескольких странах Европы. В октябре и ноябре такие инциденты затронули торговые сети как минимум в 12 государствах ЕС.-0-
В мире
11 ноября 2026, 09:14
В ЕС предупредили о следующих возможных целях хакеров после атак на холодильники в магазинах
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