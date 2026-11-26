26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники открывающегося сегодня саммита ЕС в Брюсселе, на котором будет обсуждаться семилетний бюджет блока (на 2028-2034 годы), готовятся к ожесточенной борьбе и не ожидают достижения соглашения. Об этом говорится в материале Politico.





Более десятка дипломатов, готовящихся к саммиту, заявили, что ожидают обострения ситуации и напряженности между лидерами, которые дали понять, что не готовы идти на компромиссы на данном этапе переговоров. "Ожидается, что на заседаниях Европейского совета лидеры будут расходиться во мнениях практически по всем вопросам: от субсидий фермерам до налогов на технологические компании", - говорится в публикации.





Блок северных государств, включая Германию и Нидерланды, настаивает на сокращении бюджета и перераспределении средств в пользу обороны, безопасности, инноваций. Им противостоит конкурирующий лагерь правительств с юга и востока Европы, включая Италию и Польшу, которые требуют от ЕС увеличения расходов и сохранения акцента на традиционных для блока статьях бюджета, таких как сельское хозяйство и беднейшие регионы.





Предметом спора также является вопрос участия Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии в погашении задолженности по кредиту ЕС Украине в размере 45 млрд евро.





Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается заручиться поддержкой касательно своего предложения по бюджету, которое предусматривает дополнительные сокращения расходов на 44 млрд евро по сравнению с предыдущим планом. В результате бюджет сократится с почти 2 трлн евро, предусмотренных в первоначальном предложении Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро, то есть на 10%.





В обеденное время 26 ноября все лидеры обсудят бюджет Евросоюза и кредит Украине в размере 45 млрд евро, после чего в течение дня проведут несколько часов встреч в небольших группах или индивидуально. Затем они соберутся вечером, чтобы выяснить, помогли ли им переговоры добиться прогресса, но соглашение, как ожидается, не будет достигнуто до заключительного саммита года, который начнется 17 декабря.





В Брюсселе 26-27 ноября проходит внеочередной саммит Евросоюза.-0-