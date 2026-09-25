В ЕК заявили о провале военных проектов Евросоюза и дефиците сырья для перевооружения

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз столкнулся с трудностями при реализации совместных оборонных проектов и расширении производства вооружений из-за проблем управления, дефицита ресурсов и раздробленности отрасли. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает ТАСС.



"Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка", - отметил Кубилюс в своем выступлении на мероприятии объединения BusinessEurope. По оценке еврокомиссара, механизм оборонного сотрудничества ЕС PESCO также не привел к желаемым результатам.



Кубилюс признал, что европейская оборонная кооперация слишком часто начиналась с амбициозных планов, однако затем теряла темп из-за проблем управления, "национального промышленного эгоизма" и технических сложностей.



По его словам, промышленный потенциал "отстает от военных потребностей", а раздробленность отрасли затрудняет реализацию общеевропейских проектов. В качестве примера Кубилюс назвал уязвимость европейской противовоздушной и противоракетной обороны.



Дополнительным препятствием для перевооружения ЕС остается нехватка критически важных материалов. "Мы не сможем производить достаточно взрывчатых веществ, если не решим проблему недостаточного производства нитроцеллюлозы", - отметил Кубилюс.



Дефицит магнитных необходимых для изготовления небольших электродвигателей материалов также не позволит обеспечить достаточный выпуск БПЛА и средств противодействия им.



При этом на фоне производственных и сырьевых проблем Кубилюс призвал европейский бизнес готовиться к "большим деньгам" и более крупным военным контрактам. По его оценке, страны ЕС потратят почти 7 трлн евро до 2035 года, если выполнят взятые на себя обязательства перед НАТО.-0-