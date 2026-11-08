В Египте при столкновении поездов 4 человека погибли, 88 пострадали 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте в результате столкновения пассажирских поездов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 88 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные египетского Минздрава.



Инцидент произошел сегодня к югу от Каира. Следовавший из Гизы в Файюм поезд врезался в хвост поезда, шедшего из Каира в Асуан, недалеко от города Эль-Айят. В результате происшествия несколько вагонов сошли с рельсов.



Медучреждения в районе происшествия переведены в состояние повышенной готовности. Генпрокуратура Египта изучает обстоятельства и причины произошедшего.



Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших и распорядился расследовать инцидент и привлечь к ответственности всех, "чья преступная халатность привела к трагедии".-0-