8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте в результате столкновения пассажирских поездов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 88 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные египетского Минздрава.
Инцидент произошел сегодня к югу от Каира. Следовавший из Гизы в Файюм поезд врезался в хвост поезда, шедшего из Каира в Асуан, недалеко от города Эль-Айят. В результате происшествия несколько вагонов сошли с рельсов.
Медучреждения в районе происшествия переведены в состояние повышенной готовности. Генпрокуратура Египта изучает обстоятельства и причины произошедшего.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования семьям погибших и распорядился расследовать инцидент и привлечь к ответственности всех, "чья преступная халатность привела к трагедии".-0-
В мире
08 ноября 2026, 18:30
В Египте при столкновении поездов 4 человека погибли, 88 пострадали
Фото AFP/Getty Images
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