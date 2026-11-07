7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч человек вышли на протест против строительства новых дата-центров в ирландской столице Дублине, сообщает РИА Новости.
Участники акции призывают к введению моратория на строительство новых центров обработки данных из-за опасений по поводу ущерба окружающей среде и роста цен на электроэнергию.
Протестующие также убеждены, что появление новых дата-центров не приведет к экономическому росту.-0-
В мире
07 ноября 2026, 21:55
В Дублине несколько тысяч человек вышли на протест против строительства дата-центров
Фото АР
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