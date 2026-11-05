В ДР Конго с мая выявили более 10,6 тыс. случаев Эболы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10,6 тыс. случаев лихорадки Эбола зарегистрировано в Демократической Республике Конго (ДРК) с мая, почти 5,2 тыс. заболевших умерли. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения, входящий в Минздрав ДРК.



Летальность заболевания составляет 48,7%. Эпидемия затронула 67 из 178 медицинских зон в восьми провинциях ДРК. Эпицентром остается провинция Итури, на долю которой приходится 70,2% от общего числа зарегистрированных случаев.



Нынешняя вспышка Эболы в Африке вызвана редким вирусом Бундибуджио, против которого нет сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения лекарств и вакцин. Как отмечают эксперты, с момента идентификации вируса в 1976 году в Африке данное заболевание никогда не распространялось так быстро, как сейчас.



Вспышка началась в мае текущего года в ДРК и соседней Уганде. Угандийские власти 28 июля объявили, что вспышка в их стране завершилась. 6 октября власти Кении информировали о первом случае заражения Эболой в их стране. 20 октября Минздрав Нигерии также сообщил, что на национальной территории выявлено заболевание Эболой.-0-м