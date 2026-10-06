В ДР Конго при столкновении двух судов погибли 30 человек

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 30 человек погибли в Демократической Республике Конго при столкновении двух судов на реке на северо-западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.



Наряду с погибшими есть несколько десятков пропавших без вести, отмечает оно. Конголезское агентство печати передает, что спасти удалось 57 человек. Поисковые работы продолжаются.



Столкновение двух судов произошло на реке Конго. Одно судно направлялось из города Бусинга в столицу страны Киншасу, а другое - из Киншасы в Луколелу. На одном из судов находились 163 человека. Данные по второму судну не поступали.



Причина аварии пока не установлена.-0-