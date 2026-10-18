18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские власти Демократической Республики Конго (ДРК) подтвердили факт распространения лихорадки Эбола на восьмую провинцию страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт общественного здравоохранения Минздрава ДРК.
В сообщении говорится о двух выявленных случаях заражения Эболой в провинции Северное Убанги на северо-западе страны. Один из инфицированных умер.
Вспышка этого опасного заболевания началась в ДРК и соседней с ней Уганде 15 мая и стала второй по смертности за всю историю наблюдений в Африке. Власти Уганды 28 июля объявили, что эпидемия завершилась, 25 августа ВОЗ подтвердила эту информацию. По последним данным правительства ДРК, в стране количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола составляет 9144, умерших - 4410. Летальный исход среди заболевших составляет 48,2%. В больницах и медизоляторах находятся 899 пациентов с подозрением на Эболу.-0-
В мире
18 октября 2026, 16:55
В ДР Конго подтвердили распространение вспышки лихорадки Эбола на восьмую провинцию
Фото Reuters
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