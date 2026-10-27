В Доломитовых Альпах обнаружили 250 боеприпасов времен Первой мировой войны

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские военные обнаружили и обезвредили 250 боеприпасов времен Первой мировой войны, которые вышли из-под тающих ледников в Доломитовых Альпах. Об этом сообщает газета The Guardian.



По данным итальянской армии, этим летом туристы несколько раз сообщали об обнаружении старых боеприпасов, преимущественно в районе Каналь-Сан-Бово в долине Примьеро на востоке провинции Трентино. После этого военнослужащие альпийской бригады обследовали эту и другие высокогорные территории региона Трентино - Альто-Адидже.



Среди обнаруженных боеприпасов - 18 итальянских артиллерийских снарядов калибра 75 мм и 37 французских минометных мин, которые также поставлялись итальянской королевской армии во время Первой мировой войны.



Боеприпасы относятся к периоду так называемой Белой войны - боевых действий между итальянскими и австро-венгерскими войсками в высокогорных районах Альп в 1915-1918 годах. Военные столкновения проходили в условиях сильного холода и сложного горного рельефа.



Профессор Бергамского университета Стефано Морозини, координирующий проекты по сохранению культурного наследия в национальном парке Стельвио, связал появление старых боеприпасов с глобальным потеплением. По его словам, в последние годы к концу лета из-под тающего льда регулярно появляются опасные предметы.



Специалист предупредил, что некоторые боеприпасы уже взорвались, однако многие сохранились в целости и представляют серьезную опасность. Туристам и альпинистам рекомендуют не прикасаться к найденным взрывным устройствам и незамедлительно сообщать о них полиции.-0-