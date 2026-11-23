23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские участки по всей Дании получают сообщения об угрозах взрывов в большом количестве школ. Об этом сообщает телеканал TV 2.



"Мы расследуем каждую угрозу в отношении каждой отдельной школы", - говорится в пресс-релизе полиции острова Фюн. При этом полиция призывает к спокойствию и сообщает, что в настоящее время нет причин для беспокойства.



В начале ноября Европа столкнулась с масштабной волной скоординированных ложных сообщений о минировании, которая затронула более 50 гражданских самолетов и несколько крупных редакций СМИ. 11 ноября волна ложных угроз перекинулась на учебные заведения: письма о заложенных бомбах получили более 7 тыс. школ в Италии, Великобритании и Ирландии.-0-