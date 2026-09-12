12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чилийском городе Питруфкен вспыхнул пожар в доме престарелых. Погибли 16 человек. Об этом сообщает радиостанция BiBio.
Возгорание началось поздно вечером 11 сентября. Согласно имеющейся информации, в здании находились 26 человек, 10 из которых были успешно эвакуированы и доставлены в больницу. В момент трагедии в здании находилась только одна дежурная медсестра, которая ухаживала за постояльцами.
Причины происшествия устанавливаются. Как сообщает радиостанция со ссылкой на мэра города Жаклин Ромеро, в феврале местные власти выносили учреждению предупреждение из-за нарушения санитарных норм.-0-
В мире
12 сентября 2026, 21:25
В Чили при пожаре в доме престарелых погибли 16 человек
Фото latercera.com
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность
"Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру
"Мое призвание - спасать": 159 курсантов Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу в Минске
С нами интереснее