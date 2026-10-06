В Чикаго подали иск против McDonald's из-за завышения цен с помощью ИИ 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания McDonald's подан в федеральный суд Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщает агентство Reuters.



Клиенты McDonald's обвиняют корпорацию в незаконной координации цен при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). McDonald’s нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с независимыми владельцами ресторанов по франшизе для установления цен с помощью, обученных на непубличных данных алгоритмов.



Несколькими днями ранее агентство Reuters сообщало, что система ценообразования корпорации использует алгоритмы машинного обучения для непрерывного анализа данных миллионов ежедневных транзакций в почти 14 тыс. ресторанах. "Независимые предприятия должны устанавливать цены самостоятельно", - подчеркивается в иске.



Представители McDonald's, комментируя обвинения, называют иск необоснованным. В компании утверждают, что использование аналитических инструментов является нормальной практикой в отрасли, однако расценки франчайзи формируют самостоятельно.-0-