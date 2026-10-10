В четырех штатах Мексики приостановят работу из-за урагана "Саймон"

"В целях обеспечения безопасности людей, в координации с местными властями было предложено, чтобы начиная с 16.00 (01.00 по минскому времени 11 октября. - Прим. БЕЛТА) сегодняшнего дня, была приостановлена неосновная деятельность", - говорится в тексте документа.





Ожидается, что "Саймон" может ударить по мексиканскому побережью как ураган четвертой категории рано утром 11 октября. Наиболее интенсивные порывы ветра начнут ощущаться в штатах Колима и Халиско уже во второй половине дня 10 октября.-0-

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Мексики приняли решение приостановить работу всех предприятий и учреждений, не относящихся к категории жизненно важных, в части муниципалитетов штатов Халиско, Колимы, Мичоакана и Наярита из-за приближения урагана четвертой категории "Саймон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление гражданской защиты.