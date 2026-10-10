В четырех штатах Мексики приостановят работу из-за урагана "Саймон"

"В целях обеспечения безопасности людей, в координации с местными властями было предложено, чтобы начиная с 16.00 (01.00 по минскому времени 11 октября. - Прим. БЕЛТА) сегодняшнего дня, была приостановлена неосновная деятельность", - говорится в тексте документа.
Ожидается, что "Саймон" может ударить по мексиканскому побережью как ураган четвертой категории рано утром 11 октября. Наиболее интенсивные порывы ветра начнут ощущаться в штатах Колима и Халиско уже во второй половине дня 10 октября.-0-