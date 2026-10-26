В Чехии прошли протесты против изменения финансирования общественно-правовых СМИ





Акции протеста состоялись в Праге, городах Брно, Либерец и Ческе-Будеевице. Крупнейшая из них прошла в столице.





Митинг состоялся в историческом центре Праги на Староместской площади. По информации лидеров гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии", выступившей его организатором, в акции приняли участие примерно 10 тыс. человек. В Брно на митинг вышли около четырех тыс. На манифестациях звучала критика в адрес правительства и составляющих его партий. Их участники держали в руках флаги Чехии, Евросоюза и Украины, а также транспаранты, в частности, с надписями "Руки прочь от общественно-правовых СМИ".





Против изменения системы финансирования Чешского телевидения и радио выступили находящиеся в парламентской оппозиции либеральные партии, представители культуры и местные иерархи Католической церкви. Между тем премьер-министр республики Андрей Бабиш призвал оппозицию перестать нагнетать обстановку в обществе. "Никакой войны за независимые СМИ нет. Нет и борьбы за демократию, не готовится и национализация СМИ", - отметил он.





Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии 24 октября приняла в первом чтении поправки к закону о финансировании общественно-правовых СМИ. Они предполагают пересмотр сложившейся в республике исторической практики сбора концессионной платы с владельцев теле- и радиоприемников. Документ предусматривает переход от прямого финансирования за счет взносов граждан к выделению средств из госбюджета. Это, как заявляют участники протестов, приведет к существенному ограничению деятельности общественно-правовых телевидения и радио, а также лишит их независимости от властей.





Организаторы протестов анонсировали на 15 ноября 2026 года наиболее масштабную акцию. Она состоится в Праге на расположенном близ центра столицы Летнянском поле. Сотрудники Чешского телевидения и Чешского радио планируют провести 3 ноября однодневную забастовку.-0-

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинги протеста прошли в Чехии против планов властей изменить систему финансирования общественно-правовых Чешского телевидения и Чешского радио. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.