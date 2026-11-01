В Чехии при аварии небольшого самолета погиб летчик

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летчик погиб в результате аварии небольшого самолета в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Novinky.



ЧП произошло у села Вранов в районе города Бенешов в центральной части страны. По предварительным данным, пилот ввиду неблагоприятных погодных условий не справился с управлением.



Точную причину аварии установит комиссия в составе экспертов и представителей полиции.-0-