1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летчик погиб в результате аварии небольшого самолета в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Novinky.
ЧП произошло у села Вранов в районе города Бенешов в центральной части страны. По предварительным данным, пилот ввиду неблагоприятных погодных условий не справился с управлением.
Точную причину аварии установит комиссия в составе экспертов и представителей полиции.-0-
В мире
01 ноября 2026, 00:54
В Чехии при аварии небольшого самолета погиб летчик
Фото novinky.cz
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