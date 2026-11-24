24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии пассажирский поезд столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде в районе поселка Охништяны. В результате аварии три человека получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство CTK.



Поезд врезался в заднюю часть автобуса, после чего тот съехал в придорожный кювет. Все три человека, находившиеся в автобусе, получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других получили легкие травмы. Их доставили в больницы.



Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде, оборудованном знаком "Стоп", который обязывает водителей остановиться и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.-0-