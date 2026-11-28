28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Чехии готовятся ужесточить условия пребывания украинцев в стране и получение ими социальной помощи. Соответствующий законопроект уже появился на сайте правительства и сейчас готовится к голосованию в парламенте республики. Об этом пишет издание "Страна".



Согласно законопроекту, работоспособных украинцев, которые получают помощь, обяжут официально трудоустроиться, открыть собственный бизнес или встать на учет в службу занятости.



Кроме того, для дальнейшего получения выплат гражданам Украины будет необходимо находиться в Чехии не меньше 16 дней в месяц, а за пребывание вне Шенгенской зоны более 30 дней предлагается отзывать временную защиту.-0-