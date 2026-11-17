17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной столкновения поездов в Праге стал проезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом заявил министр транспорта Чехии Иван Беднарик, сообщает ТАСС.





"Сейчас все указывает на то, что один из поездов проехал на красный сигнал светофора", - сказал министр. По его словам, если бы не сработала автоматическая система безопасности, все могло бы закончиться гораздо хуже.





Сработавшая автоматика остановила все составы на участке железной дороги, благодаря чему поезда столкнулись во время торможения на низкой скорости.





При происшествии пострадали 46 человек, включая 16 иностранных граждан. Четыре человека получили тяжелые травмы, в их числе один из машинистов.-0-