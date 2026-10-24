В Брюсселе против протестующих применили слезоточивый газ

Ситуация несколько накалилась, когда десятки протестующих попытались прорвать кордон полиции, преграждавший им дорогу в центральную часть города. Тогда полицейские применили слезоточивый газ.
По данным телеканала RTBF, городские власти не разрешали проведение акций протеста 24 октября. Поэтому полиция нацелена применять меры для пресечения "несанкционированных акций".
Как сообщалось ранее, в бельгийских соцсетях уже несколько дней призывали "выйти на улицы за социальную справедливость". Брюссель подготовился к новой войне беспорядков: в центре столицы были аккумулированы значительные силы полиции, усиленные водометами.-0-