Профсоюзы в Брюсселе провели акцию протеста против новой инициативы ЕС

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе на площади Шумана профсоюзы из разных стран Европы провели акцию протеста против проекта EU Inc., целью которого является создание общеевропейского механизма для регистрации компаний. Об этом говорится в материале портала Euractiv.



Профсоюзы, а также некоторые законодатели и правительства выражают опасения, что предложение может поставить под угрозу права трудящихся по всей Европе. В том числе, как пишут СМИ, в случае реализации инициатива позволит регистрироваться в государствах-членах с низкими социальными стандартами, даже если работники находятся в других странах.



"Мы считаем, что это еще больше упростит практику социального демпинга", - заявил изданию Euractiv участвовавший в демонстрации Лионель Квебелла из Всеобщего объединения труда Бельгии (FGTB).



Квебелла привел в пример строительные компании в Бельгии, которые привлекают рабочих из Болгарии или Румынии в качестве субподрядчиков, чтобы обойти бельгийские социальные гарантии. Он поддержал предложение, выдвинутое членом Европейского парламента Рене Репаси, запретить компаниям в секторах, подверженных демпингу, таких как строительство, использовать ресурсы ЕС.



На акцию протеста приехали участник из Италии, Испании, Чехии, Германии, Литвы и других стран.-0-