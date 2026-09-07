7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском городе Портсмуте разгорелись протесты из-за мигрантов, произошло столкновение демонстрантов с полицией. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
Поводом послужило прибытие 6 сентября судна с 140 нелегальными мигрантами, которых ранее перехватили в проливе Ла-Манш. Около 500 протестующих заблокировали единственную подъездную дорогу к гавани. Полиция применила щиты для разгона протестующих и перцовый спрей, однако из-за численного преимущества демонстрантам удалось прорваться на территорию стоянки для малых судов.
Перехваченное судно с мигрантами направлялось к побережью графства Хэмпшир из коммуны Жобур (регион Нормандия) на северо-западе Франции. Лидер антимигрантской партии Reform UK в Хэмпшире Джордж Мадгвик написал в соцсети X, что в Портсмут прибыли "более 100 мигрантов - мужчин", и опубликовал видеозапись подплывающей к порту лодки.
Как отмечает The Telegraph, число прибывших на лодке мигрантов на 90 меньше рекордного числа в 230 человек, которые пересекли границу на аналогичном судне в прошлом месяце. Предполагается, что мигрантов перевезут из Портсмута в Манстон, где располагается центр содержания.
С 2018 года через Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках перебрались свыше 205 тыс. нелегалов.-0-
В мире
07 сентября 2026, 09:28
В британском Портсмуте разгорелись протесты из-за мигрантов
Фото PA
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Почему на пр.Независимости деревья "переехали" в кадки? Кухарев о новом подходе к озеленению центра Минска
Отдохнуть и просто полюбоваться красотой. Жители Костюковичей поделились впечатлениями от Дня письменности
Умение готовить и финансовая грамотность. Первокурсники ВГУ о важных навыках для жизни вдали от дома
С нами интереснее