В британском Портсмуте разгорелись протесты из-за мигрантов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В британском городе Портсмуте разгорелись протесты из-за мигрантов, произошло столкновение демонстрантов с полицией. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.



Поводом послужило прибытие 6 сентября судна с 140 нелегальными мигрантами, которых ранее перехватили в проливе Ла-Манш. Около 500 протестующих заблокировали единственную подъездную дорогу к гавани. Полиция применила щиты для разгона протестующих и перцовый спрей, однако из-за численного преимущества демонстрантам удалось прорваться на территорию стоянки для малых судов.



Перехваченное судно с мигрантами направлялось к побережью графства Хэмпшир из коммуны Жобур (регион Нормандия) на северо-западе Франции. Лидер антимигрантской партии Reform UK в Хэмпшире Джордж Мадгвик написал в соцсети X, что в Портсмут прибыли "более 100 мигрантов - мужчин", и опубликовал видеозапись подплывающей к порту лодки.



Как отмечает The Telegraph, число прибывших на лодке мигрантов на 90 меньше рекордного числа в 230 человек, которые пересекли границу на аналогичном судне в прошлом месяце. Предполагается, что мигрантов перевезут из Портсмута в Манстон, где располагается центр содержания.



С 2018 года через Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках перебрались свыше 205 тыс. нелегалов.-0-