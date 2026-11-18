18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний годовой счет за газ и электричество в Великобритании может увеличиться в январе 2027 года на 26%, до 2166 фунтов стерлингов (около $2851). Такой прогноз энергетической консалтинговой компании Cornwall Insight приводит телеканал Sky News.
Сейчас средние годовые расходы домохозяйства, получающего газ и электричество от одного поставщика, составляют 1723 фунта стерлингов (около $2266). Таким образом, увеличение может составить 443 фунта (около $585).
Британский энергетический регулятор Ofgem объявит 25 ноября предельные цены на газ и электроэнергию на первый квартал 2027 года. Это позволит оценить точность прогноза Cornwall Insight.
Как отмечает Sky News, в последний раз годовые расходы британских домохозяйств на газ и электричество превышали 2 тыс. фунтов в 2023 году.-0-
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18 ноября 2026, 15:57
В Британии счета за газ и электричество могут вырасти на 26%
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