В Бразилии завершилось голосование на президентских выборах

Голосование шло до 17.00 по местному времени (Прим. БЕЛТА - 23.00 по минскому времени). Ожидается, что результаты уже будут известны после 21.00 (Прим. БЕЛТА - 3.00 понедельника по минскому времени).
Основная борьба, как ожидается, развернется между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой, представляющим левую Партию трудящихся, и старшим сыном экс-президента Жаира Болсонару - крайне правым сенатором Флавио Болсонару.
Для победы в первом туре кандидатам надо набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, то 25 октября состоится второй тур выборов.
Помимо президента, бразильцы также изберут своих представителей в национальный конгресс и губернаторов 27 штатов.
Старший сын экс-президента Жаира Болсонару Флавио лидирует на выборах президента Бразилии, следует из первых данных по итогам обработки 1,61% голосов.
Болсонару набирает более 49% голосов, у его основного соперника, действующего президента Луиса Инасиу Лула да Силвы - более 41%.-0-