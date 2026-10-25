Голосование на выборах президента Бразилии продлили после закрытия участков





Высший избирательный суд (TSE) Бразилии принял беспрецедентное решение продлить время работы избирательных участков во втором туре президентских выборов на два часа. Соответствующее постановление было вынесено уже после того, как в 17:00 по местному времени (23:00 мск) голосование официально завершилось.





Таким образом, избирательные пункты будут открыты до 19:00 (01:00 мск 26 октября). Публикация первых предварительных итогов и процесс подсчета голосов откладываются. Экстренное решение инстанции последовало на фоне сообщений о серьезных логистических проблемах в день выборов. Ранее штаб действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявлял, что избиратели в нескольких городах не могут добраться до участков из-за нехватки бесплатного общественного транспорта. Ситуация также усугубилась погодными условиями: на юго-востоке Бразилии с раннего утра идут проливные дожди, спровоцировавшие подтопления проезжей части и транспортный коллапс.





Во втором туре за высший государственный пост борются действующий глава государства, лидер Партии трудящихся Лула да Силва и кандидат от правой оппозиции, сенатор Флавиу Болсонару. По итогам первого тура, прошедшего 4 октября, Болсонару набрал 47,03% голосов, а действующий президент - 45,16%. Разрыв между кандидатами минимален, исход выборов напрямую зависит от итоговой явки избирателей. Победитель вступит в должность 1 января 2027 года. -0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время работы избирательных участков увеличили на два часа, передает ТАСС.