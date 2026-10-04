4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательные участки открыли свои двери для граждан, голосующих на выборах президента Бразилии, пишет РИА Новости.
Основная борьба разворачивается между действующим главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой, представляющим левую Партию трудящихся, и старшим сыном экс-президента Жаира Болсонару - крайне правым сенатором Флавио Болсонару.
Голосование продлится до 17.00 (23.00 по минскому времени). Ожидается, что результаты будут известны после 21.00 (3.00 по минскому времени).
Для победы в первом туре кандидатам необходимо набрать свыше 50% голосов. Если этого не произойдет, 25 октября состоится второй тур выборов.
Помимо президента, бразильцы также избирают своих представителей в национальный конгресс и губернаторов 27 штатов.-0-
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В Бразилии проходят президентские выборы
04 октября 2026, 15:07
В Бразилии проходят президентские выборы
Фото Reuters
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