22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате крушения вертолета на юге Бразилии погибли пять человек, в том числе популярный певец Жералду Антониу де Карвалью, известный как Рик, сообщает издание 20 Minutos.
Среди погибших также бизнесмен Бруну Авелар - друг и деловой партнер футболиста Неймара, видеопродюсер Пауло Соарес и два члена экипажа. Обломки вертолета Bell 430 обнаружили в лесистой местности штата Санта-Катарина после почти 24 часов поисков.
Воздушное судно пропало после вылета из Порту-Белу в Сан-Жоаким. Поискам мешали дождь, сильный ветер, туман и плохая видимость. Причины крушения пока устанавливаются.
Рику было 59 лет. Он получил известность в составе дуэта Rick & Renner, популярного в Бразилии с 1990-х годов.-0-
В мире
22 сентября 2026, 22:23
В Бразилии при крушении вертолета погибли пять человек, в том числе популярный певец
Фото Unsplash
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