В Бразилии испытывают электрические двигатели для рыболовных судов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На бразильских рыболовных судах испытывают электрические двигатели для лебедок. Технология должна снизить шум и выбросы во время промысла. Проект реализуют Министерство рыболовства и аквакультуры республики (MPA) и Федеральный университет Жуис-ди-Фора (UFJF). Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на сайт правительства Бразилии.
Испытания идут в южном и юго-восточном регионах республики. В городе Торрис (штат Риу-Гранди-ду-Сул) представители министерства и университета наблюдали за одним из этапов. Речь идет о судах для жаберного и тралового (способ добычи рыбы с помощью специального сетного мешка - трала) лова.
Проект оценивает преимущества технологии для рыбаков. Учитываются характеристики судов и социально-экономические условия работы местных сообществ. В Торрисе показали основные результаты работы и планы на следующие этапы. Новое оборудование установили на судне рыбака Бенжамина Алвиса, который участвовал в испытаниях.
Один из координаторов проекта профессор Федерико Сукунса назвал партнерство научного и рыболовного сообществ важным. «Было очень сложной задачей привезти эту технологию и установить ее на судах традиционного рыболовства. Преимуществ много: снижение шума и выбросов, а также все то положительное влияние, которое это может оказать на рыбака», - подчеркнул он.
По его словам, участие рыбаков в разработке и оценке технологии было ключевым для ее совершенствования. "Именно знания рыбака гарантируют, что эта технология, разработанная в университете, будет применяться в реальной работе", - заявил профессор.
Установка нового двигателя - шаг к улучшению условий труда на борту. Это особо отметил рыбак Бенжамин, который первым получил оборудование в ходе проекта. Инициатива также оценивает жизнеспособность технологии и ее адаптацию к разным условиям промысла. Опыт в Торрисе может помочь улучшить оборудование и будущие меры по энергетическому переходу в отрасли.
Проект соответствует целям устойчивого развития (ЦУР) и климатическим обязательствам Бразилии. Партнерство MPA и UFJF направлено на технологические решения для более устойчивого рыболовства, снижения вредных выбросов и воздействия на окружающую среду без ущерба для условий труда рыбаков.-0-
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29 сентября 2026, 00:34
В Бразилии испытывают электрические двигатели для рыболовных судов
Фото Pixabay
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