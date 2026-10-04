В Боснии и Герцеговине завершилось голосование на всеобщих выборах, озвучены предварительные результаты

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) завершилось. Предварительны результаты на брифинге озвучил пресс-секретарь правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Ковачевич, сообщает ТАСС.



Победу на выборах президента Республики Сербской, по предварительным результатам, одерживает действующий глава ее правительства Саво Минич, а на выборах сербского члена президиума БиГ - Желька Цвиянович.



Избирательные участки на прошедших 4 октября всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине закрылись в 19.00 по местному времени. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли более 1,4 млн человек, явка составила 41,48%.



По итогам голосования определится новый состав президиума БиГ, Палаты представителей (нижней палаты парламента) страны и законодательных органов двух ее энтитетов. В Республике Сербской также избирали президента. За места в органах власти различного уровня шла борьба между 75 политическими партиями, 29 коалициями и 4 независимыми кандидатами.



Государственное устройство Боснии и Герцеговины является одним из самых сложных в мире и строится по этноконфессиональному принципу. Государство состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации БиГ (51% территории), Республики Сербской (49% территории) и округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).-0-