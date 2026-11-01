1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента и вице-президента страны пройдут в воскресенье в Болгарии. В 7 часов утра (08.00 по минскому времени - прим. БЕЛТА) в стране откроются более 12 тыс. избирательных участков, на которых до 20.00 часов (21.00 по минскому времени - прим. БЕЛТА) имеют право проголосовать около 6,6 млн человек. Дополнительные участки для болгарских граждан, которые постоянно проживают за рубежом или находятся в турпоездках, будут открыты в 60 странах мира. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Болгарии избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент. Во втором туре выборов участвуют кандидаты, получившие наибольшую поддержку избирателей: Илияна Йотова с Кирилом Вылчевым и Андрей Гюров с Георгием Кандевым. Для победы достаточно простого большинства голосов избирателей.-0-
В мире
01 ноября 2026, 01:03
В Болгарии пройдет второй тур выборов президента
Фото из архива presstv.bg
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