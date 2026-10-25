В Болгарии проходят президентские выборы при низкой явке

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы седьмого президента Болгарии и вице-президента республики проходят 25 октября. Об этом сообщает ТАСС.





Более 12 тыс. избирательных участков открылись в 7.00 (8.00 по минскому времени) и закроются в 20.00 (21.00 по минскому времени). Голосование также организовали за пределами страны - для болгар, находящихся за рубежом, открыли 613 избирательных участков в 60 странах. Официальные результаты будут объявлены 27 октября.





По данным ЦИК на 16.00 (17.00 по минскому времени), проголосовали около 1,06 млн избирателей - 15,95% граждан, имеющих право голоса. Эксперты указывают, что нынешняя низкая избирательная активность является беспрецедентной.





На пост главы государства претендуют 27 кандидатов. Президент Болгарии избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент.





Среди основных кандидатов - действующий президент Илияна Йотова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров.-0-