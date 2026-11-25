25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Болгарии одобрило план восстановления и строительства инфраструктурных сооружений системы доставки топлива для нужд НАТО на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.
В правительственной пресс-службе указали, что проекты будут реализованы в рамках программы НАТО по инвестициям в безопасность.
"План включает три проекта по восстановлению и строительству резервуаров для топлива и модернизации сопутствующей инфраструктуры - насосные станции, трубопроводы, системы по приему и распределению топлива, а также системы по управлению и контролю, которые должны быть реализованы после 2030 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "реализация проектов является частью обязательств Болгарии как союзника по НАТО".-0-
В мире
25 ноября 2026, 18:10
В Болгарии одобрили план развития топливной инфраструктуры НАТО на своей территории
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