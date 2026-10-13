13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое неизвестных в масках подожгли 11 антенн системы связи со спутниками Starlink компании SpaceX, расположенных в районе болгарской столицы Софии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Депутат Ивайло Мирчев, сопредседатель партии "Да, Болгария!", заявил, что речь идет о "секретном объекте" под Софией. По его данным, было сожжено 11 антенн из 17.
Мирчев заявил, что направил запросы в агентство национальной безопасности (ДАНС) и МВД и рассчитывает предоставить парламенту дополнительную информацию по этому вопросу.
Издание "Днес" пишет, что станция спутниковой связи в районе села Плана в Софийской области не является секретным или военным объектом и принадлежит одному из крупнейших телекоммуникационных операторов Болгарии.-0-
В мире
13 октября 2026, 23:18
В Болгарии неизвестные подожгли 11 антенн Starlink
Фото Министерства на вътрешните работи
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