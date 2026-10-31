В Болгарии наступает день тишины перед вторым туром выборов президента

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидаты на пост 7-го президента Болгарии Илияна Йотова и Андрей Гюров выступили с обращением к гражданам в эфире Болгарского национального телевидения за три часа до завершения предвыборной кампании. Об этом сообщает ТАСС.



"Хочу, чтобы Болгария имела свой собственный голос в Европе и была надежным союзником в НАТО. Страной, которая защищает свои интересы с подготовкой, сильной дипломатией и ясной позицией. Европейский путь - это не идеология, это высокие доходы, больше инвестиций, общий рынок, на котором наши граждане и фирмы зарабатывают", - сказал Гюров.



Йотова сделала акцент на благополучии государства и его граждан. "В воскресенье мы выбираем президента, выбираем Болгарию такой, какой хотим ее видеть. Болгария - это больше чем любая партия и политик. Она наш общий дом, в котором мы ищем мир и будущее для наших детей", - сказала она.



Кандидат призвала избирателей принять участие в голосовании, подчеркнув, что "отказ голосовать не оставляет пустого места, а дает другому голосовать вместо нас, но за наш счет".



Запрет на предвыборную агитацию будет введен ровно в полночь (в 1.00 по минскому времени). 1 ноября пройдет второй тур выборов. Избирательные участки откроются в 07.00 (08.00 по минскому времени), а завершится голосование в 20.00 (в 21.00 по минскому времени), когда будут подведены предварительные итоги выборов по данным экзитполов.-0-