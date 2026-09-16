В Болгарии эвакуировали пассажиров на ж/д станции из-за утечки газа

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиров и работников железнодорожной станции в болгарском Карнобате эвакуировали после утечки газа из цистерны грузового поезда с пропаном и бутаном. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.



Утечка произошла на одном из кранов цистерны. Грузовой состав находился примерно в 700 м от станции. На месте работают пожарные и полицейские, территория оцеплена.



Эвакуацию станции провели в качестве меры предосторожности. Информации об опасной концентрации газа или вредных выбросах в атмосферу не поступало.-0-