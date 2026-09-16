16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиров и работников железнодорожной станции в болгарском Карнобате эвакуировали после утечки газа из цистерны грузового поезда с пропаном и бутаном. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.
Утечка произошла на одном из кранов цистерны. Грузовой состав находился примерно в 700 м от станции. На месте работают пожарные и полицейские, территория оцеплена.
Эвакуацию станции провели в качестве меры предосторожности. Информации об опасной концентрации газа или вредных выбросах в атмосферу не поступало.-0-
В мире
16 сентября 2026, 14:30
В Болгарии эвакуировали пассажиров на ж/д станции из-за утечки газа
Фото bntnews.bg
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