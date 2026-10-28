В Болгарии автобус с 38 пассажирами столкнулся с двумя грузовиками и загорелся

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками и загорелся на дороге Русе - София в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение.



По предварительным данным, сначала столкнулись два грузовика, они загорелись. Затем в них врезался автобус, который также загорелся. 38 пассажиров были эвакуированы, есть информация о незначительных травмах. Водители грузовиков погибли.



Инцидент произошел между болгарскими селами Страхилово и Масларево. В результате происшествия дорога Русе - София была закрыта. На месте происшествия находятся пожарные, скорая помощь и полиция.-0-